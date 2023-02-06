Deprem nedeniyle Gaziantep'in "acil çağrıları" Konya'ya yönlendirildi
Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminde depremler sonrası oluşan teknik arıza nedeniyle çağrılar Konya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönlendirildi.
Konya
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'nde teknik arıza meydana geldi.
Acil çağrı aramaları Konya Acil Çağrı Merkezi'ne yönlendirildi.
Açıklamada hattın gereksiz meşgul edilmemesi uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.