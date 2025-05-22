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Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 gerçeğini aratmadı

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı atış sahasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta belirlenen hedefler imha edildi.

Savaş Güler  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 gerçeğini aratmadı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 basın turu, Konya'da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Tatbikatı takip edecek basın mensuplarına verilen brifingde katılımcı unsurlar, senaryolar ve tatbikat sahaları tanıtıldı.

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Ardından, tatbikatta görev alan yerli ve yabancı katılımcı ülkelerin uçak ve helikopterleri gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahası'nda yapılan tatbikata ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının kara, deniz ve hava kuvvetleri katıldı.

Diğer ülkelerle çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve işbirliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta, uçaklar, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, bölgeden personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme, konvoy koruma, personel kurtarma, paraşütle atlama ve yaralı tahliyesi görevleri icra edildi.

İzleyenlerin nefesini kesti

Senaryo gereği F-16'lar; Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopterler, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu taarruz helikopterleri top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan izlendi.

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 1 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, hedefler imha edildi.

Bu uluslararası tatbikatta HÜRKUŞ da ilk kez 1 tonluk bomba atışı gerçekleştirdi.

NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı.

Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından 12 F-16, 1 E-7T (HİK), 1 Akıncı İHA, 1 CN-235, 1 ANKA-S, 3 AS-532, 3 T-70 ve 11 tim, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 AS-532, 2 T-129, ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 tim, Özel Kuvvetler Komutanlığından 1 S-70 ve 1 tim, Jandarma Genel Komutanlığından 1 S-70 ve 1 tim, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 1 AB-412 ve 1 tim katıldı.

621'i yabancı 3 bini aşkın personel ve 48 hava unsurunun görev aldığı Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 yarın sona erecek.

2009'dan itibaren gerçekleştiriliyor

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile bugünün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.

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