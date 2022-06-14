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Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda başlatılan arama çalışması sürüyor

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 9 Haziran'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gençle ilgili gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda, su kuyusunda başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 14.06.2022
Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda başlatılan arama çalışması sürüyor

Denizli

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 9 Haziran'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gençle ilgili gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda, su kuyusunda başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması sürüyor.

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan ve gece boyu devam eden çalışmalar, sabah saatlerinde hızlandırıldı.

Bölgeye gönderilen 2 ekskavatör ve 1 kepçe, su kuyusuna paralel kazı çalışması yapıyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Çalışmalar ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütülüyor.

6 kişi adliyeye sevk edildi

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 6'sının Emniyet'teki işlemleri tamamlanarak güvenlik tedbiri altında adliyeye sevk edildi.

Gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A ile 2 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kız arkadaşı ifade verdi

Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kız arkadaşının da ifadesine başvuruldu.

Kızın ifadesinde Akköse'nin kendisini telefonla arayarak M.A'nın ismini verdiğini, ardından 'eyvah' diye bir ses duyduğunu, ardından telefonun kapandığını söylediği belirtildi.

Olay

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana genişletilmişti. Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası belirtilen bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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