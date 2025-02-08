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Denizli merkezli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlı tutuklandı.

Sebahatdin Zeyrek  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Denizli merkezli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli tutuklandı

Denizli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Denizli, Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de tespit edilen 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 62 mermi, bıçak, muşta ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını, gençleri kullanarak sistematik ve örgütlü bir şekilde işlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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