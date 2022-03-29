Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/etLSJnbUW9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2022