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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, 23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacak. Gemiler, vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Utku Şimşek  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, 23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla, TCG Anamur gemisi İğneada, TCG Tekirdağ gemisi Tekirdağ, TCG Salihreis gemisi Dolmabahçe, TCG Gurbet gemisi Gökçeada, TCG Rüzgar gemisi Çanakkale, TCG Türkeli gemisi Bozcaada, TCG Kuşadası gemisi Dikili, TCG Enez gemisi Erdek, TCG Fırtına gemisi İzmit, TCG Yıldız gemisi Foça, TCG Heybeliada gemisi İzmir, TCG Kalkan gemisi Kuşadası, TCG Köyceğiz gemisi Fethiye, TCG Çanakkale gemisi Antalya, TCG Meltem gemisi Kaş, TCG Göksu gemisi Alanya, TCG Bafra gemisi Mersin, TCG Karataş gemisi İskenderun, TCG Poyraz gemisi Zonguldak, TCG Kumkale gemisi Karadeniz Ereğli, TCG Yıldırım gemisi Samsun, TCG İmbat gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne, TCG Bozcaada gemisi de Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.

Gemiler, saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

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