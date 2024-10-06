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DEAŞ'ın bomba eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İlyas Kaçar  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
DEAŞ'ın bomba eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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