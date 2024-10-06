DEAŞ'ın bomba eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.