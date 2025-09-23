Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Trabzon'da cenaze törenine katıldı
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 51 yaşında hayatını kaybeden halasının oğlu Muammer Olgun'un Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.
Trabzon
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadağ Yayla Camisi imam hatibi Olgun'un cenazesi ilçedeki Merkez Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cenaze törenine Olgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.