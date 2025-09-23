Dolar
Gündem

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Trabzon'da cenaze törenine katıldı

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 51 yaşında hayatını kaybeden halasının oğlu Muammer Olgun'un Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.

Enes Sansar  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Trabzon'da cenaze törenine katıldı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadağ Yayla Camisi imam hatibi Olgun'un cenazesi ilçedeki Merkez Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Olgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.


