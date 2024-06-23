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D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Muhammed Gencebay Gür  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İstanbul

D-100 kara yolu Kartal mevkisi Edirne istikametinde 1 ticari taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası oldu.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

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