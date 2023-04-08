Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından bugün açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir" sözlerine yer verilen paylaşımda "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak." ifadeleri kullanıldı.
“Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir.”— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 8, 2023
Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. pic.twitter.com/t4deoscqk7
Paylaşımda metro hattına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.