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Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından bugün açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Cumhurbaşkanlığından açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir" sözlerine yer verilen paylaşımda "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda metro hattına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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