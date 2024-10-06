Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başından inmesin zafer sorgucu, Çankaya yıldızı, muhafız gücü" ifadeleri kullanılarak, şunlar kaydedildi:
"İnan, koru ve yaşat parolasıyla her zaman Türk milletinin emrinde ve yanında olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri ve Tarihi Saygı Bölük Komutanlığı, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST-2024'te muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi."
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Başından inmesin zafer sorgucu,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Çankaya yıldızı, muhafız gücü! 🇹🇷
"İnan, koru ve yaşat." parolasıyla her zaman Türk milletinin emrinde ve yanında olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri ve Tarihî Saygı Bölük Komutanlığı, Adana'da düzenlenen #TEKNOFEST-2024'te… pic.twitter.com/USlcfV602R