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Gündem, TEKNOFEST

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri ve Tarihi Saygı Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı.

Özcan Yıldırım  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başından inmesin zafer sorgucu, Çankaya yıldızı, muhafız gücü" ifadeleri kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"İnan, koru ve yaşat parolasıyla her zaman Türk milletinin emrinde ve yanında olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri ve Tarihi Saygı Bölük Komutanlığı, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST-2024'te muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi."

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