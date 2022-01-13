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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Hello Türkiye' kampanyası

İletişim Başkanlığı, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla "Hello Türkiye" adlı bir kampanya başlattı.

Mehmet Tosun   | 13.01.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Hello Türkiye' kampanyası

Ankara

Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan tanıtım videosu, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tanıtım videosunda, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla "Hello Türkiye" diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı.

Söz konusu video, global influencerların "#helloTürkiye" etiketleri ile sosyal medya paylaşımlarıyla birçok ülkede etkileşime giriyor.

Kampanya ile sosyal medya üzerinden yabancıların Türkiye adının farklı dillerdeki kullanımlarının önüne geçilerek, "Türkiye" ibaresinin kullanımı amaçlanıyor.

Bu kapsamda İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yurt dışı basın müşavirleri de kampanyanın duyurulması için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye'nin adının uluslararası mecralarda sadece "Türkiye" olarak kullanılmasına yönelik genelgenin yayımlandığını hatırlattı.

Bu kararın, söylem birliğinin sağlanması ve uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Altun, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendirdiğini vurguladı.

"Türkiye markasını hep birlikte güçlendireceğiz"

Türkiye markasını güçlendirmek için bir Türkiye Marka Ofisi oluşturacaklarını aktaran Altun, bu ofisin Türkiye'nin küresel marka kimliği alanında çalışmalar yapacağını ve ülke imajı ile marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu ofisin özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışacağına işaret eden Altun, "Tabii burada toplumumuzun her kesiminin hassasiyet göstermesi, destek vermesi çok önemli. Kamu kurumlarımızın, STK'larımızın, akademi dünyamızın, basınımızın çalışmalarında, yazışmalarında, faaliyetlerinde, gittikleri organizasyonlarda ülkemizin ismini 'Türkiye' olarak kullanmaları ve telaffuz etmeleri bizim için çok önemli. Topyekun bir şekilde hareket ederek Türkiye markasını tüm dünyada daha da güçlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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