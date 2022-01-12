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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dolandırıcılara karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği herhangi bir girişimin bulunmadığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dolandırıcılara karşı uyarı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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