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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak.

Oğuzhan Sarı  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.


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