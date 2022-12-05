Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü için Yunanca paylaşım yaptı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kadim medeniyetimizin, Anadolu'nun bilgeliğiyle harmanlayıp, gönül cezvesinde pişirerek ve ömür boyu hatırlayacağımızı bilerek, tüm dünyaya sunduğu Türk kahvesinin keyfini yaşıyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.
Απολαμβάνουμε τον Τουρκικό Καφέ που ο πανάρχαιος πολιτισμός μας προσφέρει σε όλο τον κόσμο, ανακατεύοντας τον με τη σοφία της Ανατολίας και ψήνοντας τον στο μπρίκι της καρδιάς, ξέροντας ότι θα τον θυμόμαστε μια ζωή. Σήμερα 5 Δεκεμβρίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικού Καφέ. pic.twitter.com/9DEqDY6FW8— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 5, 2022
Paylaşımda, kahvenin Etiyopya ve Yemen'den 1453 yılında İstanbul'a gelişini anlatan İngilizce altyazılı Yunanca bir video da yer aldı.
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.
Büyükelçilere Türk kahvesi hediyesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.
Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.
"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.