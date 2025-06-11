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Manisa'da buğday tarlasında yangın

Samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın kontrol altına alındı.

Kamil Altıparmak  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Manisa'da buğday tarlasında yangın Fotoğraf:Kamil Altıparmak/AA

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarlada yangın çıktı, alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Körez Mahallesi, Közkaya mevkisinde, biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki buğday tarlasına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 2 tankerli traktörle müdahale edildi.

Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve vatandaşların traktörleriyle verdikleri destekle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.

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