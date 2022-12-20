Dolar
18.64
Euro
19.74
Altın
1,788.64
ETH/USDT
1,208.80
BTC/USDT
16,778.00
BIST 100
5,391.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimleri için 155 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Hamdi Çelikbaş   | 20.12.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli kadroları için başvurular 2-15 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Ön lisans mezunu adaylarının 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70, ortaöğretim mezunlarının ise P94 puan türünden en az 60 almış olması gerekiyor.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler "www.iletisim.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
Silivri'de kar yağışı başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak
Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı
Tır yoğunluğu yaşanan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yolunda 7 kamyon çöp toplandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

Kıyı Emniyetine 44 daimi işçi, KGM'ye 7 müfettiş yardımcısı alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
Yaş çayda 2022 yılı ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş oldu

Yaş çayda 2022 yılı ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş oldu
Türkiye genelinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri açılacak

Türkiye genelinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri açılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet