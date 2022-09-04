Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,567.30
BTC/USDT
19,871.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı

Mehmet Tosun   | 04.09.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sivas Kongresi'nde manda ve himayenin kabul olunmadığını belirterek, "Bundan sonra da olunmayacak. Ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatleri üzerinde hesapları olanlar bugün de karşılarında aynı kararlılığı ve ruhu bulacak, yine hüsrana uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından "Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bağımsızlığı pekiştiren adımlarla güven, refah ve birlik içinde geleceğe yüründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Milli Mücadelemizin manifestosunun yazıldığı Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kabul olunmadı, bundan sonra da olunmayacak. Ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatleri üzerinde hesapları olanlar bugün de karşılarında aynı kararlılığı ve ruhu bulacak, yine hüsrana uğrayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en doğusunda gün batımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı
Kastamonu'da sağanak ve dolunun yol açtığı zararların tespitine başlandı
Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı

MSB: Dün ve bugün olduğu gibi yarın da milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin zaferle neticelendirdiği mücadeleyi anmak tarihe ders olarak yaklaşmanın şartıdır

TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin zaferle neticelendirdiği mücadeleyi anmak tarihe ders olarak yaklaşmanın şartıdır
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılında Atatürk ve Kongre Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılında Atatürk ve Kongre Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet