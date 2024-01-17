Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun uzaya ulaştığını belirtti.
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021'de ilan edildiğini, bu kapsamda bir vatandaşın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:
"Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek."
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Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 17, 2024
Türkiye'nin Millî Uzay Programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı.
Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper… pic.twitter.com/2z3KGALaUI