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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının bu gece 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yayındayız.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun uzaya ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021'de ilan edildiğini, bu kapsamda bir vatandaşın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek."

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