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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Fransa'ya 'İslam karşıtlığını meşrulaştıran yasa' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Fransa, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini esas aldığını iddia ediyor ama Ulusal Meclisi'nde oylanan tasarıyla dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırıyor." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 24.07.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Fransa'ya 'İslam karşıtlığını meşrulaştıran yasa' tepkisi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Fransızca yaptığı paylaşımda, Fransa'da dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlayan ve İslam karşıtlığını meşrulaştıran yasaya ilişkin açıklamada bulundu.

"Fransa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini esas aldığını iddia ediyor ama Ulusal Meclisinde oylanan 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' tasarısıyla dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırıyor." değerlendirmesinde bulunan Altun, dini toplulukları tahakküm altına almayı hedefleyen bu adımın Müslümanları daha da ötekileştireceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olan bu yeni yasa, İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Avrupa'da, Müslümanlara yönelik saldırıların hızla arttığı bu dönemde devletlere büyük sorumluluklar düşmektedir. İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birlikleri önem kazanmaktadır. Fransa Ulusal Meclisinde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

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