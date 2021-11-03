Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Millete hizmet yolunda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatın yer aldığı "Millete Hizmet Yolunda" başlıklı video paylaştı.
Havalimanları, demiryolları, otoyollar, tüneller, köprüler, limanlar, hastaneler, üniversiteler…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2021
Hayatı kolaylaştıran sosyal yardımlar, siyasi reformlar…
19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler…#MilleteHizmetYolunda
Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. pic.twitter.com/Ba1hY0H8br
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.
Videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na imza attığı görüntüye de yer verildi.
Altun mesajında, "Havalimanları, demir yolları, otoyollar, tüneller, köprüler, limanlar, hastaneler, üniversiteler… Hayatı kolaylaştıran sosyal yardımlar, siyasi reformlar... 19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler. Millete hizmet yolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.