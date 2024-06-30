Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Haziran 2021'de imzalanan karar ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran gününün, "Koruyucu Aile Günü" ilan edildiğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Haziran 2021’de imzalanan karar ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran günü, Koruyucu Aile Günü ilan edilmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2024
Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşama hakkına sahiptir. Koruyucu aileler… pic.twitter.com/bPwLzePFZ5
Her çocuğun sevgi dolu bir yuvada yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Koruyucu aileler, çocuklarımızın hayatlarına yeni umutlar ve güzel başlangıçlar katarak onlara sıcak bir aile ortamı sunmaktadır. Bu anlamlı günde, tüm koruyucu ailelerin özverisini en içten duygularımla takdir ediyor ve Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.