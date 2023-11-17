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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Ferdi Türkten  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısını kınadı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir. Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum."

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