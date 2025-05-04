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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir." bilgisini paylaştı.

Saldırıya dair tahkikatın derhal başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirten Altun, "Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
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