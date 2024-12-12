Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesiyle ilgili, "Ülkemiz ve insanlık adına gurur verici bir tablo." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha adil, barış ve refah içinde bir dünyanın mümkün olduğunu belirterek şunları kaydetti:
- Etiyopya-Somali Ankara bildirisi: Ortak refah doğrultusunda kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni bir başlangıcın ilk adımını attık
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adil ara buluculuğu ve ev sahipliğinde; Somali ve Etiyopya Cumhurbaşkanları, uzun zamandır süren ve iki komşu ülkeyi çatışmaya sürükleyecek ihtilafa diplomatik çözüm üzerinde uzlaştı. Ülkemiz ve insanlık adına gurur verici bir tablo. Kavganın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz. Hayırlı ve diğer uluslararası sorunlara çözüm için örnek olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.