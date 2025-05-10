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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

Ankara

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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