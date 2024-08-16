Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.