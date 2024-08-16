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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki orman yangına ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulunuyor. İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Harun Kutbe  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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