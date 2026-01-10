Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin, bu sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin, bu sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir. Bu vesileyle hakikatin peşinde görevini yaparken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle anıyor; başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulmü ve insanlık suçlarını büyük bir özveriyle insanlığa duyuran basın mensuplarını selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir
Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim
Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim tarihimizde ırkçılık yok, bir arada yaşama kültürü var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Nihai karar Meclisimizin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Nihai karar Meclisimizin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet