Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin, bu sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
"Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin, bu sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir. Bu vesileyle hakikatin peşinde görevini yaparken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle anıyor; başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulmü ve insanlık suçlarını büyük bir özveriyle insanlığa duyuran basın mensuplarını selamlıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.