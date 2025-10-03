Dolar
41.68
Euro
48.98
Altın
3,882.83
ETH/USDT
4,479.10
BTC/USDT
120,344.00
BIST 100
10,894.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya’nın Karasu ilçesinde Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla tekneler denize açılıyor. amsun’un İlkadım ilçesinde Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla tekneler denize açılıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. En güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir an önce de orada gözaltına alınan insanların serbest bırakılmasını bekliyoruz." dedi.

Harun Kutbe  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Bingöl

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi'ne iştirak etti.

Burada konuşan Yılmaz, teknolojinin yapay zekadan biyoteknolojiye kadar pek çok alanda hayatı dönüştürdüğünü belirterek, teknolojiyi üretemeyen, sadece tüketen ülkelerin ve toplumların geleceğinin olmadığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknolojik gelişmelerle üniversitelerin artık sadece bilgi üreten kurumlar değil, kalkınmayı hızlandıran ve geleceğe yön veren stratejik aktörler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bilginin dönüştürücü gücünü, kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren Türkiye, son 20 yılda yükseköğretimde tarihi bir atılım gerçekleştirdi. Bu vizyonun ilk adımı, eğitimi toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmek oldu. İktidara geldiğimizde 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e çıkmış durumda ve Anadolu'nun dört bir yanına üniversiteler kurulmuş durumda. Ben hatırlıyorum, ilk bu üniversiteler kurulduğunda 'Bunlar tabela üniversitesi olacak.' diye eleştirenler vardı, dalga geçenler vardı. O tarihlerde o sözleri edenleri bugün gelip Bingöl Üniversitesini yerinde görmeye davet ediyorum. Çok büyük yatırımlar yapıldı. 20 bin civarında öğrencisi olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Bingöl'de 1000 civarında misafir öğrencimiz var, dünyanın 48 farklı ülkesinden. Bunlar da çok çok kıymetli araştırma altyapısıyla, kalkınmaya sunduğu proje destekleriyle gerçekten hepimizin iftihar ettiği bir üniversite. Bugün Bingöl Üniversitesi gayet de güzel, başarılı yoluna devam ediyor."

Yılmaz, Türkiye'de öğrenci sayısının geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde arttığını, akademik kadronun ise 190 bini aştığını dile getirerek, "Bugün 23 araştırma üniversitesi, stratejik alanda küresel ölçekte rekabet eden çalışmalar yürütüyor." dedi.

"Hem donanımlı hem de erdemli nesiller yetiştirmek zorundayız"

​​​​​​​Bu araştırma altyapıları sayesinde bugün patent başvurularının her yıl için 8 binin üzerine çıktığını, 2002'de bu sayının 400 civarında olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Değerli öğrenci kardeşlerime, akademisyenlere şu mesajı da vermek isterim, yapay zeka çok önemli. Yapay zeka, teknolojilerden bir teknoloji değil, yatay bir teknolojidir. Bütün alanlara sirayet edecek, bütün alanları dönüştürecek bir teknolojidir. Biraz geçmişteki şu elektriğin icadına benzetiyor bazıları. Her alanı etkileyecek. Dolayısıyla şimdiden konumlanmamız lazım."

Yılmaz, gelecek dönem eğitimde uygulamanın payının artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Teorik eğitim tabii ki önemli ama uygulama da olacak ki hayatla bu bütünleşsin. Dolayısıyla iş dünyası-üniversite-sanayi işbirliği, üniversite-toplum işbirliği burada çok önemli." diye konuştu.

Üniversitelerin sadece teknik meselelerin değil, dünyanın da konuşulduğu yerler olduğuna işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler, bilim, teknoloji çok kıymetli ama erdem, ahlak, adalet, merhametle birleşmeyen bir bilginin, teknolojinin de ne ona sahip olana ne de insanlığa bir faydası yok. Bunun en yakın örneğini Gazze'de görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine, bilimlerine sahip toplumlar, dünyanın tarihte gördüğü en büyük katliamlara, zulümlere de imza atabiliyorlar. Demek ki bilgi ve teknoloji tek başına yetmiyor. Çok çok önemli elbette ama yetmiyor. Bilimi, teknolojiyi erdem, ahlak, adaletle buluşturmadığınız sürece bu bilim ve teknoloji bir zulüm aracına da dönüşebiliyor. Daha çok insanlara zulmetmenize, eziyet etmenize bir araç haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla biz hem donanımlı hem de erdemli nesiller yetiştirmek zorundayız. İkisini bir arada yapmak durumundayız."

"Sumud Filosu'na binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular"

​​​​​​​Yılmaz, Sumud Filosu'nun çabalarını da yürekten selamladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onlar, o Sumud Filosu'na binenler insanlığın ortak vicdanının tercümanı oldular. Ellerinde bir silah yok, bir şiddet aracı yok. Sadece ve sadece orada açlığı bir silah olarak kullanıp bebekleri, sivil halkı katleden bir yönetime karşı bir duruş sergiliyorlar ve Gazze'deki insanlara gıda götürüyorlar, bebeklere mama götürüyorlar. Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. En güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir an önce de orada gözaltına alınan insanların serbest bırakılmasını ve ülkelerine sağ salim geri dönmelerini bekliyoruz.

Diğer yandan uzun bir zamandır devam eden, tüm dünyanın gözleri önünde devam eden bu soykırımın, bu zulmün sona ermesini, ateşkesin öncelikle sağlanmasını, insani yardımların kesintisiz ve yeterli bir düzeyde Gazze halkına ulaşmasını bekliyoruz. Ve yine kalıcı bir çözüm için iki devletliliğin yolunun açılmasını, siyasi bir çözümün oluşmasını bekliyoruz. Türkiye olarak da buna en güçlü desteği veriyoruz. "

Yılmaz, program öncesinde Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfının Cevdet Yılmaz Binası'nın açılışını da gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecek
KADEM'in "Kadın ve Aile" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sumud Filosu'na yapılan barbarca saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz AB Türkiye Delegasyonu'nu ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet