Dolar
32.56
Euro
34.80
Altın
2,308.39
ETH/USDT
3,160.00
BTC/USDT
66,218.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek

Cevdet Yılmaz, "Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna olan inançla hareket eden milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelligahı olarak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ile Kurtuluş Savaşı'nı veren TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Bundan tam 104 yıl önce ortaya konan birleştirici ruhun, bugün de en büyük dayanak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin millet iradesi ile gerçekleşmesi için 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi oldu. Zaferle taçlanan Milli Mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz.

Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna olan inançla hareket eden milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, daha nice güzel bayramları hep birlikte kutlamayı temenni ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir giderilemedi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek

Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclisimiz, geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclisimiz, geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir
23 Nisan'da çocuklar makinist koltuğuna oturdu

23 Nisan'da çocuklar makinist koltuğuna oturdu
TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları

TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet