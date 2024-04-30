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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Özbekistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek.

Harun Kutbe  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Özbekistan'a gidecek

Ankara

Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın Taşkent'te, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ve Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile ayrı ayrı görüşecek.

Aynı gün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek Yılmaz, Türk iş dünyası ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretinin ikinci günü 2 Mayıs'ta ise 3'üncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.

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