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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."

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