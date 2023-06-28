Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsveç'te cami önünde Kur'an yakma eylemine tepki: Kabul etmek mümkün değil
- Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi
- AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna onay verilmesini lanetledi
"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.