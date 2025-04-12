Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırım Tatarları'nın milli lideri Kırımoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, hem Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın huzuru hem de bölgemizde adil ve kalıcı barışın tesisi için her zeminde mücadeleyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Kırım Tatarları'nın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.
Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle, Kırım Tatarlarının Millî Lideri ve Ukrayna Milletvekili Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 12, 2025
Görüşmemizde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Kırım Tatarlarının haklarının korunması, esirlerin serbest bırakılması ve Kırım davasının… pic.twitter.com/yUaNluMHPb
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle, Kırım Tatarları'nın milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Kırım Tatarları'nın haklarının korunması, esirlerin serbest bırakılması ve Kırım davasının uluslararası gündemde güçlü şekilde tutulması yönündeki kararlılığımız dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Kırım Tatarları'nın durumunu ele aldık. Türkiye, hem Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın huzuru hem de bölgemizde adil ve kalıcı barışın tesisi için her zeminde mücadeleyi sürdürecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.