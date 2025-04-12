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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırım Tatarları'nın milli lideri Kırımoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, hem Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın huzuru hem de bölgemizde adil ve kalıcı barışın tesisi için her zeminde mücadeleyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırım Tatarları'nın milli lideri Kırımoğlu ile görüştü

Ankara

Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Kırım Tatarları'nın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle, Kırım Tatarları'nın milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Kırım Tatarları'nın haklarının korunması, esirlerin serbest bırakılması ve Kırım davasının uluslararası gündemde güçlü şekilde tutulması yönündeki kararlılığımız dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Kırım Tatarları'nın durumunu ele aldık. Türkiye, hem Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın huzuru hem de bölgemizde adil ve kalıcı barışın tesisi için her zeminde mücadeleyi sürdürecektir."

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