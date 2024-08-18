Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in TRT Arabi muhabiri Berhum'a saldırısını lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerince TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yapılan saldırıyı lanetledi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berhum'a, TRT'ye ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Berhum'a yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirten Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kolektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.