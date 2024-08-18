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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in TRT Arabi muhabiri Berhum'a saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerince TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yapılan saldırıyı lanetledi.

Alper Şaşmaz  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in TRT Arabi muhabiri Berhum'a saldırısını lanetledi

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berhum'a, TRT'ye ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Berhum'a yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirten Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kolektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

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