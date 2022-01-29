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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Abdullah Yasin Güler   | 29.01.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.

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