Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.