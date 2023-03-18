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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Harun Kutbe  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Oktay, "(Şanlıurfa'da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.

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