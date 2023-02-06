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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1541 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 06.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1541 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Utku Uçrak - AA

Ankara

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