Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1541 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1541 kişi hayatını kaybetti https://t.co/TSlOFPpTRS pic.twitter.com/F5fL42qSTl— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 6, 2023
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