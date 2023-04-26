Dolar
19.42
Euro
21.44
Altın
1,989.45
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

Mehmet Tosun  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Sivas'taki açılış töreninin ardından, trenle Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun" sorulduğu Oktay, Erdoğan'ın Sivas'taki programa katılmayı çok arzu ettiğini ancak biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın yarın programlarına devam edeceğini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Programlarda revize her zaman olabilir. Cumhurbaşkanımız çalışmalarına devam edecek. Çok yoğun programları vardı. Kendisi de ifade etti, hafif bir üşütme geçirdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz'
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT Hattı Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara-Sivas hattımız doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak

"Biz hakaret dili kullanmıyoruz"

"Biz hakaret dili kullanmıyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet