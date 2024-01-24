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Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

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Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
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