Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,969.00
BTC/USDT
29,351.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Sezgin Pancar   | 21.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı

Adana

AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.

Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

21.05.2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş başkan adayı daha fazla olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle buluşacak

Adana'da su borusunun patlamasıyla oluşan çukura midibüs ve motosiklet düştü

Adana'da su borusunun patlamasıyla oluşan çukura midibüs ve motosiklet düştü
Huzurevinde tanışıp evlendiler

Huzurevinde tanışıp evlendiler