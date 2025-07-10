Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu, vefatının 50. yılında andı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu ebediyete irtihalinin 50'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Gs7wFsKFhE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2025
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