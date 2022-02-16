Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arif Şentürk için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.