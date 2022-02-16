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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arif Şentürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 16.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arif Şentürk için taziye mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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