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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.

Alper Şaşmaz  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Astsubay Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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