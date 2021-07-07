Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nin ardından, Ürün ailesinin evine konuk oldu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.
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Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nin ardından, Ürün ailesinin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti pic.twitter.com/r13imdqt7Y— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 7, 2021
Ev sahibi Mustafa Ürün daha önce kiracı olduğunu, oturduğu evi 2 yıl önce kuranın çıkmasıyla satın aldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.
Ziyarette, aileyle sohbet eden ve Ürün ailesinin çocuklarının karnelerini inceleyen Erdoğan, çocuklara oyuncak armağan etti.
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