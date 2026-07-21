İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde, hava sıcaklıklarının artması ve elektrik enerji istikrarının korunması amacıyla yarın kamu kurumları ile eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Kirman eyaletinde kamu kurumları tatil edildi İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde, hava sıcaklıklarının artması ve elektrik enerji istikrarının korunması amacıyla yarın kamu kurumları ile eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, aşırı sıcak hava dalgası ve enerji şebekesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kirman'daki tüm kamu kurumları ile eğitim merkezlerinin yarın kapalı olacağı belirtildi.

Kararın acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve emniyet birimleri ile belirlenen banka ve sigorta şubelerini kapsamadığı ifade edildi.

Sıcak ve yarı çöl iklimine sahip Kirman eyaletinde son yıllarda hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı ve aşırı sıcakların hayatı olumsuz etkilediği aktarılıyor.

Meşhed kentinde tüketim kotasını aşan 483 kamu kurumunun elektriği kesildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Hasannejad, elektrik tüketiminin zirve yaptığı döneme girilmesiyle birlikte tüm abonelerin, özellikle de kamu kurumlarının yük yönetimi uygulamalarına uyması gerektiğini belirtti.

Meşhed genelinde 483 kamu kurumunun, belirlenen tüketim kurallarına uymadıkları gerekçesiyle elektriklerinin kesildiğini belirten Hasannejad, yük yönetimi planının uygulanmasında hiçbir kamu kurumuna istisna tanınmadığını vurguladı.

Hasannejad, kurum yöneticilerinin tüketimi azaltmak için klima kullanımını sınırlandırmaları, soğutma sistemlerini daha verimli kullanmaları ve gerekli görülmesi halinde yedek enerji kaynaklarından yararlanmaları gerektiğini kaydetti.

Kamu kurumlarının elektrik tüketiminin akıllı sistemler aracılığıyla uzaktan anlık takip edildiğini aktaran İranlı yetkili, belirlenen sınırların aşılması halinde elektriğin otomatik olarak kesildiğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu kararı kapsamında kamu kurumlarının, sıcak günlerde 07.00-13.00 saatlerinde elektrik tüketimini 2024 yılı baz tüketimine göre en az yüzde 30, saat 13.00'ten sonraki tüketimini ise aynı günün mesai saatlerindeki seviyeye kıyasla en az yüzde 70 azaltmakla yükümlü olduğu belirtiliyor.

Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mahmud Mahmudi, 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da elektrik tüketimine yönelik denetimler kapsamında belirlenen kotayı aşan 500'den fazla kamu kurumunun elektriğinin otomatik olarak kesildiğini duyurmuştu.