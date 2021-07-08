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Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonunun görev süresi, 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay uzatıldı.

İsa Toprak   | 08.07.2021
Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı

Ankara

Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, komisyonun görev süresi, Genel Kurul'un 6 Temmuz tarihli 99'uncu birleşiminde 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle uzatıldı.

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