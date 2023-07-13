Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq, güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Kande'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'ı kabul etti. Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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