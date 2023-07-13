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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq, güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Kande'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'ı kabul etti. Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


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