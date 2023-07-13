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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı yayımladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

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