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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.

Ali Kemal Akan   | 15.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
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