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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de hazır bulundu.

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