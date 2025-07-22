Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de hazır bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı